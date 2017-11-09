Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Обнародованы фотографии салона нового Jeep Wrangler
Новости Сирии
ЮНЕСКО не выполняет обещаний о помощи в восстановлении Пальмиры
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЮНЕСКО не выполняет обещаний о помощи в восстановлении Пальмиры

    9:42  9 Ноября 2017  /обновлено: 9:43  09 Ноября 2017
    55

    ЮНЕСКО не выполняет обещаний о помощи в восстановлении Пальмиры

    Латакия, 9 ноября. Директор музея Пальмиры заявил, что ЮНЕСКО не выполняет обещаний о помощи в восстановлении сирийского древнего города Пальмира.

    «Сейчас наше управление древностей напрямую взаимодействует с ЮНЕСКО, но обещанной помощи нет до сих пор», — рассказал нынешний директор музея Мухаммед аль-Асаад, сын убитого террористами хранителя древностей города Халеда аль-Асаада.

    По словам аль-Асаада, "Пальмира - это культурное наследие не только ЮНЕСКО, а всего мира", но руководство музея понимает, что, возможно, помощи всего мира не будет. 

    «Если поможет мировое сообщество — лет пять минимум будем восстанавливать. Если сами — я даже не могу назвать срок», — сказал аль-Асаад. 

    Музей Пальмиры - один из богатейших центров древней цивилизации. Он долгое время был захвачен боевиками «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ), которые уничтожали реликвии. 

    «Мы с вами в храме Баала находимся — его разрушили полностью, осталась только арка. Был подорван амфитеатр», — рассказал аль-Асаад.

    В начале марта 2017 года правительственные войска Сирии освободили Пальмиру, российские саперы провели разминирование города. Директор музея отметил, что что до войны в Пальмиру приезжали тысячи российских туристов.

    «Хочу сказать спасибо народу России и ВКС РФ. Здесь очень много русских раньше было», — сказал аль-Асаад.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        4999
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1514
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        8712
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        2830