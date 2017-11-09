ЮНЕСКО не выполняет обещаний о помощи в восстановлении Пальмиры

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Латакия, 9 ноября. Директор музея Пальмиры заявил, что ЮНЕСКО не выполняет обещаний о помощи в восстановлении сирийского древнего города Пальмира.

«Сейчас наше управление древностей напрямую взаимодействует с ЮНЕСКО, но обещанной помощи нет до сих пор», — рассказал нынешний директор музея Мухаммед аль-Асаад, сын убитого террористами хранителя древностей города Халеда аль-Асаада.

По словам аль-Асаада, "Пальмира - это культурное наследие не только ЮНЕСКО, а всего мира", но руководство музея понимает, что, возможно, помощи всего мира не будет.

«Если поможет мировое сообщество — лет пять минимум будем восстанавливать. Если сами — я даже не могу назвать срок», — сказал аль-Асаад.

Музей Пальмиры - один из богатейших центров древней цивилизации. Он долгое время был захвачен боевиками «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ), которые уничтожали реликвии.

«Мы с вами в храме Баала находимся — его разрушили полностью, осталась только арка. Был подорван амфитеатр», — рассказал аль-Асаад.

В начале марта 2017 года правительственные войска Сирии освободили Пальмиру, российские саперы провели разминирование города. Директор музея отметил, что что до войны в Пальмиру приезжали тысячи российских туристов.

«Хочу сказать спасибо народу России и ВКС РФ. Здесь очень много русских раньше было», — сказал аль-Асаад.

1 Организация запрещена на территории РФ.