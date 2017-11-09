Не надо нас пугать: в Совфеде ответили США на «противодействие» РФ в Европе

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В конгрессе Соединенных Штатов согласовали проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 4,6 миллиарда долларов на «противодействие» Российской Федерации в Европе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Так, документы, которые были опубликованы на сайте комитета по вооруженным силам сената Соединенных Штатов, одобряют предоставление 350 миллионов долларов военной помощи украинской власти. Эти средства могут быть выделены в рамках так называемой «Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», которые предусматривают поставки «летальных оборонительных вооружений».

Более того, согласованный проект бюджета предусматривает выделение 100 миллионов долларов на помощь Литве, Латвии и Эстонии для отражения «российской агрессии».

Реакция Совфеда

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал ФАН действия американского конгресса.

«Это продолжение избранной стратегии. Мы имеем дело с новым вариантом стратегии сдерживания России в самом нелепом виде, потому что геополитическая ситуация изменилась. И сегодня нет такого противоборства, как это было раньше. Поэтому сейчас это строго антироссийская стратегия, которая будет направлена на дестабилизацию ситуации в мире. Есть всего два варианта развития событий. Первый — это борьба на уничтожение, которая сейчас ведется. Второй — партнерство. Борьба на взаимное уничтожение не имеет никаких перспектив с учетом стратегического баланса сил. Поэтому действия конгресса США — деньги, выброшенные на ветер. Потому что какого-то решающего перевеса в конкуренции они не обеспечат. Это подкуп партнеров, которые за эти деньги должны демонстрировать свою проамериканскую и антироссийскую позицию. Но и это неперспективно. Однако, как показывает Германия, при всей ее антироссийской риторике и партнерстве с США, в Европе тем не менее стараются выстраивать нормальные отношения с Россией. В любом случае, эта стратегия ведет в тупик», — пояснил Олег Морозов.

Нужно ли как-то реагировать России? По словам сенатора, РФ и так уже предпринимает ответные действия.

«Во-первых, мы формируем публично свое миропонимание на всех площадках, в том числе и в ООН, и на различных саммитах. Мы всем говорим, что нужны правила партнерства, а не правила конфликта. Во-вторых, мы показываем, что Россия сильна в военном отношении. Поэтому не надо нас пугать ракетами или оказывать на нас военное давление. В-третьих, мы не торгуем своими принципами, не будем сдавать те позиции, которые считаем для себя важными и принципиальными. Например, Крым — это закрытый вопрос. Наш ответ уже давно дан», — резюмировал Олег Морозов.

Милитаризация Европы

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что очередной этап милитаризации Европы, начатый США, означает закрепление состояния, схожего с холодной войной, и угрожает стабильности и безопасности континента.

Россию пытаются либо втянуть в гонку вооружений, либо принудить ее кардинально изменить свой курс и расстаться с геополитической самостоятельностью. Вашингтон пытается решить определенные внутренние проблемы за счет внешней политики, одновременно устраняя возможных конкурентов. Россия является таковым в нефтегазовом секторе, и попытка ее демонизации и изоляции имеет значение и для американских добывающих компаний, также являющихся одними из крупнейших спонсоров республиканцев.

«Российская «угроза» стала консенсусом, объединившим республиканцев и демократов. Если для последних она является оправданием всех их неудач, то для правящей партии наша страна стала предлогом для решения политических и экономических вопросов. Одним из крупнейших лоббистов в США является военно-промышленный комплекс, который требует громадных затрат и обеспечивает большое количество рабочих мест. Оборонные компании стали ценным союзником республиканцев, и политики не могли не отблагодарить своих спонсоров», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, выделение европейским странам средств на «отражение российской угрозы» означает прежде всего субсидирование закупок американского вооружения. Проблему недостаточных затрат странами НАТО на оборонные нужды (фактически — на приобретение оружия у США), о которой говорил Трамп во время предвыборной кампании, Вашингтон сейчас решает путем выделения на эти цели своих финансов.

«Республиканскую власть интересует, прежде всего, состояние американского военно-промышленного комплекса, который спонсирует их и является одной из основ могущества США. И именно этим объясняется выделение подобных сумм европейских странам. Россия же стала удобным предлогом для подобного шага. Ее активность на международной арене, возросшая роль в мировой политике стали раздражителем для Вашингтона, и американцы одновременно фиксируют свой антироссийский курс и решают собственные экономические задачи», — резюмировал Сергей Простаков.

Как ранее сообщала «Газета.ru», конгресс США одобрил создание ракеты из-за «нарушения Россией договора РСМД».