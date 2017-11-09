Речные кабриолеты начнут курсировать по Москве-реке весной

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Москва, 9 ноября. Десять речных кабриолетов начнут курсировать весной по Москве-реке. На официальном портале мэра и правительства столицы сообщается, что их запуск приурочен к чемпионату мира по футболу.

Согласно приведенным данным, все транспортные средства оснащены климат-контролем и телескопической стеклянной крышей, которую можно будет разворачивать или раздвигать в зависимости от погоды.

Корпуса речных трамвайчиков будут иметь яркий цвет: розовый, сиреневый и бордовый. На борту такого судна могут расположиться 44 пассажира.

Все плавсредства оснастят аудиогидами на 9 языках. По предварительным данным, стоимость проезда составит 500 рублей, передает интернет-издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что на Кольцевую линию столичной подземки вышел тематический поезд, который посвящен выставке «Россия, устремленная в будущее».