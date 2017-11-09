Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Обнародованы фотографии салона нового Jeep Wrangler
Общество
Речные кабриолеты начнут курсировать по Москве-реке весной
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Речные кабриолеты начнут курсировать по Москве-реке весной

    9:40  9 Ноября 2017
    32

    Речные кабриолеты начнут курсировать по Москве-реке весной

    Москва, 9 ноября. Десять речных кабриолетов начнут курсировать весной по Москве-реке. На официальном портале мэра и правительства столицы сообщается, что их запуск приурочен к чемпионату мира по футболу. 

    Согласно приведенным данным, все транспортные средства оснащены климат-контролем и телескопической стеклянной крышей, которую можно будет разворачивать или раздвигать в зависимости от погоды.

    Корпуса речных трамвайчиков будут иметь яркий цвет: розовый, сиреневый и бордовый. На борту такого судна могут расположиться 44 пассажира.

    Все плавсредства оснастят аудиогидами на 9 языках. По предварительным данным, стоимость проезда составит 500 рублей, передает интернет-издание «Вечерняя Москва».

    Ранее сообщалось, что на Кольцевую линию столичной подземки вышел тематический поезд, который посвящен выставке «Россия, устремленная в будущее». 

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        4999
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1514
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        8712
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        2830