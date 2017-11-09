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Путин поздравил участников и гостей чемпионата мира по самбо в Сочи с открытием турнира
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    Путин поздравил участников и гостей чемпионата мира по самбо в Сочи с открытием турнира

    12:00  9 Ноября 2017
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    Путин поздравил участников и гостей чемпионата мира по самбо в Сочи с открытием турнира

    Сочи, 9 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и болельщиков с открытием чемпионата мира по самбо в Сочи. Соответствующую приветственную телеграмму он направил организаторам, участникам и гостям чемпионата.

    Президент отметил, что единоборство, зародившееся в России, заслуженно набирает популярность с каждым годом, а опыт отечественных спортсменов и тренеров позволит провести чемпионат на самом высоком уровне.

    «Мы гордимся традициями национальной школы самбо и накопили столь солидный опыт проведения международных турниров, что с уверенностью можем сказать — нынешнее первенство пройдет на самом высоком уровне», — сообщил он в телеграмме.

    Путин также выразил уверенность, что турнир запомнится захватывающими поединками, честной борьбой и яркими мгновениями триумфов.

    В заключение послания президент пожелал спортсменам успеха и незабываемых впечатлений.

    Напомним, чемпионат мира по самбо пройдет в Сочи с 9 по 13 ноября. В нем примут участие спортсмены из 94 стран мира.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #путин #самбо #чемпионат мира
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