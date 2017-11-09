Подмосковье стало лидером по продажам легковых авто с пробегом

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Москва, 9 ноября. Подмосковье стабильно лидирует по показателям продаж бывших в употреблении легковых автомобилей. За последние девять месяцев продажи авто с пробегом выросли в регионе на 4,9%.

Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «Автостат» в рейтинге 30 самых крупных региональных рынков подержанных автомобилей. Согласно результатам исследования, с января по сентябрь 2017 года всего россияне приобрели около четырех миллионов машин с пробегом.

Стабильно лидерами вторичного рынка легковых автомобилей являются Москва и Подмосковье: на них приходится 12% всех продаж. Однако за последний период в столице показатели рынка снизились: москвичи купили за девять месяцев 218 900 машин с пробегом, в то время как их соседи из Подмосковья приобрели 233 300 таких автомобилей.