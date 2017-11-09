Житель Барнаула выставил на продажу ГАЗ «Тигр» за 5,4 млн рублей

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Барнаул, 9 ноября. В столице Алтайского края на продажу выставлен уникальный автомобиль — ГАЗ «Тигр». Цена на внедорожник также весьма примечательна: она превышает пять миллионов рублей.

Объявление о продаже машины разместил на одном из интернет-ресурсов, ориентированных на продажу авто, житель Барнаула. Продавец отметил, что внедорожник имеет чрезвычайно высокую производительность, так как сконструирован на базе шасси спецтранспорта семейства «Тигр», поставляемого для силовых структур России. Таким образом потенциальный покупатель автомобиля может стать хозяином самого настоящего многоцелевого армейского внедорожника.

Данная модель отличается максимальной проходимостью в классе таких автомобилей как в России, так и в других странах. Владелец «Тигра» отдельно отметил, что, несмотря на солидные габариты и невероятную вездеходность, армейский внедорожник способен развивать высокую скорость как на идеальной дороге, так и в условиях бездорожья.