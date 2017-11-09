Американские ученые выяснили, почему тяжело бросать курить
Энн-Арбор (Мичиган, США), 9 ноября. Американские генетики выяснили причину, из-за которой курильщикам крайне трудно избавиться от пагубной привычки. По словам ученых, за образование зависимости отвечают ряд генов и микроРНК. Об этом пишет издание Medical Хpress.
Научные сотрудники из Мичиганского университета пришли к такому выводу, основываясь на экспериментах с червями. Ученые сначала вводили их в состояние зависимости, потом переставали давать никотин и наблюдали за реакциями в организме.
Отмечается, что поведение подопытных в стрессовой ситуации было схожим с поведением млекопитающих, сообщает «Свободная пресса».
Кроме того, в результатах работы отмечается, что данное исследование делает несостоятельной гипотезу об отсутствии влияния генетических факторов на формировании негативной привычки.