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«Белый маг» из Уфы получил 13 лет за изнасилование школьницы
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    «Белый маг» из Уфы получил 13 лет за изнасилование школьницы

    9:15  9 Ноября 2017
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    «Белый маг» из Уфы получил 13 лет за изнасилование школьницы

    Уфа, 9 ноября. Житель Уфы приговорен к 13 годам тюремного заключения за изнасилование подруги своей внучки, которая в результате от него забеременела, сообщает пресс-служба прокуратуры республики Башкортостан.

    Мужчина представлялся подросткам белым магом и предлагал вступить с ним в интимную связь для изгнания демонов.

    В ходе суда было установлено, что в сентябре 2015 года 66-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку, которая пришла в гости к его внучке. О случившемся стало известно только через полгода, когда девочка забеременела. Свидетели рассказали, что мужчина предлагал вступить в интимную связь еще трем подросткам.

    В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, однако свою вину он так и не признал.

    Автор: Дима Оленин
    #изнасилование #педофил #уфа
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