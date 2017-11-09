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Украинские силовики 23 раза за стуки обстреляли территорию ДНР
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    Украинские силовики 23 раза за стуки обстреляли территорию ДНР

    9:03  9 Ноября 2017
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    Украинские силовики 23 раза за стуки обстреляли территорию ДНР

    Донецк, 9 ноября. Украинские силовики за прошедшие сутки более 20 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики.

    Как рассказали в оперативном командовании ДНР, населенные пункты были обстреляны 23 раза.

    Всего украинские военные открыли огонь по 13 населенным пунктам республики. При этом киевские силы применяли разные виды вооружения: огонь вели из минометов, бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.

    Ранее Газета.ru писала, что в ДНР узнали о подготовке спецслужбами Украины покушений на глав силовых ведомств ЛНР. 

    Украинские силовики 23 раза за стуки обстреляли территорию ДНР

    Автор: Алия Садыкова
    #днр #всу #украина #обстрел
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