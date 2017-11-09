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Трамп пожаловался на «одностороннюю и нечестную» торговлю Китая с США
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    Трамп пожаловался на «одностороннюю и нечестную» торговлю Китая с США

    9:04  9 Ноября 2017
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    Трамп пожаловался на «одностороннюю и нечестную» торговлю Китая с США

    Пекин, 9 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает несправедливым существующий товарооборот с Китаем, однако не винит в этом власти Пекина.

    «Трамп заявил, что торговый оборот с Китаем несправедлив, но в то же время он не обвиняет Китай», — передают «Аргументы и Факты».

    Напомним, что в ходе своего азиатского турне американский лидер прибыл в КНР вместе со своей супругой Меланьей Трамп, где он пробудет до 10 ноября.

    Трамп пожаловался на «одностороннюю и нечестную» торговлю Китая с США

    В ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем Трамп заявил, что планирует изменить «одностороннюю и нечестную» торговлю Китая с США. Однако винить Пекин в том, что тот «пользовался» американской стороной в прошлом, Трамп не собирается.

    Американский президент также добавил, что результатом нечестных торговых приемов стали дефицит и препятствия попадания на иностранный рынок.

    По итогам переговоров с главой США Си Цзиньпин отметил, что отношения Пекина и Вашингтона касаются стабильности, мира и развития.

    Автор: Дима Оленин
    #си цзиньпин #сша #трамп #китай #торговля
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