Трамп пожаловался на «одностороннюю и нечестную» торговлю Китая с США

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Пекин, 9 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает несправедливым существующий товарооборот с Китаем, однако не винит в этом власти Пекина.

«Трамп заявил, что торговый оборот с Китаем несправедлив, но в то же время он не обвиняет Китай», — передают «Аргументы и Факты».

Напомним, что в ходе своего азиатского турне американский лидер прибыл в КНР вместе со своей супругой Меланьей Трамп, где он пробудет до 10 ноября.

В ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем Трамп заявил, что планирует изменить «одностороннюю и нечестную» торговлю Китая с США. Однако винить Пекин в том, что тот «пользовался» американской стороной в прошлом, Трамп не собирается.

Американский президент также добавил, что результатом нечестных торговых приемов стали дефицит и препятствия попадания на иностранный рынок.

По итогам переговоров с главой США Си Цзиньпин отметил, что отношения Пекина и Вашингтона касаются стабильности, мира и развития.