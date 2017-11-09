Минэкономразвития снизило прогноз по инфляции в России в 2017 году

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Дананг, 9 ноября. В настоящее время в министерстве экономического развития пересмотрели свои более ранние прогнозы по инфляции в России в 2017 году. Предполагается, что среднегодовая инфляция не превысит 3%, сообщил журналистам на полях саммита АТЭС во Вьетнаме министр Максим Орешкин.

«У нас был прогноз 2,7–3,2%, сейчас мы видим диапазон 2,5–2,8%, — рассказал Орешкин. — Мы его немного сужаем, и он у нас опускается вниз. То есть ожидаем, что на конец года инфляция будет ниже отметки в 3%".

Как сообщил Орешкин РИА Новости, экономические данные за октябрь свидетельствуют о том, что инфляция составила около 2,7%.

«Мы видим, что динамика инфляции идет по нижней границе, даже опускается ниже нижней границы нашего прогноза», — подчеркнул глава МЭР.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что в течение 2017 года инфляцию в России удалось существенно сократить — итоговый уровень инфляции оказался значительно ниже, чем заявленные ранее правительством 4%.