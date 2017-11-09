Немецкая полиция задержала парня с 35-сантиметровым питоном в штанах

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Дармштадт, 9 ноября. Сотрудники немецкой полиции задержали нетрезвого 19-летнего парня, у которого в штанах был 35-сантиметровый питон. Об этом передает телеканал «Би-би-си».

Сотрудники правоохранительных органов прибыли после жалоб местных жителей на юношу, который начал выяснять отношения с другим мужчиной.

Python found in trousers of drunk man German police https://t.co/1uO7G1I08Q — BBC News (World) (@BBCWorld) November 8, 2017

В ходе обыска полицейские обратили внимание на «значительную выпуклость на брюках». Тогда молодой человек рассказал, что несет с собой змею.

Оказалось, что в его брюках на самом деле была 35-сантиметровая змея — детеныш королевского питона.

На данный момент непонятно, каким образом рептилия попала в штаны юноши, сообщает «Газета.Ru».