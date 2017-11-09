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Немецкая полиция задержала парня с 35-сантиметровым питоном в штанах
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    Немецкая полиция задержала парня с 35-сантиметровым питоном в штанах

    9:08  9 Ноября 2017
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    Немецкая полиция задержала парня с 35-сантиметровым питоном в штанах

    Дармштадт, 9 ноября. Сотрудники немецкой полиции задержали нетрезвого 19-летнего парня, у которого в штанах был 35-сантиметровый питон. Об этом передает телеканал «Би-би-си». 

    Сотрудники правоохранительных органов прибыли после жалоб местных жителей на юношу, который начал выяснять отношения с другим мужчиной. 

    В ходе обыска полицейские обратили внимание на «значительную выпуклость на брюках». Тогда молодой человек рассказал, что несет с собой змею.

    Оказалось, что в его брюках на самом деле была 35-сантиметровая змея — детеныш королевского питона. 

    На данный момент непонятно, каким образом рептилия попала в штаны юноши, сообщает «Газета.Ru»

    Автор: Дана Балан
    #змея #германия #полиция #питон
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