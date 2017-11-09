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Вандалы украли деревья с мемориала «Сад памяти» в Ленинградской области
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    Вандалы украли деревья с мемориала «Сад памяти» в Ленинградской области

    8:46  9 Ноября 2017
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    Вандалы украли деревья с мемориала «Сад памяти» в Ленинградской области

    Санкт-Петербург, 9 ноября. Вандалы регулярно воруют деревья с мемориала «Сад памяти», установленного на Румболовской горе в Ленинградской области в память о погибших при авиакатастрофе над Синаем.

    По словам главного архитектора памятника Светланы Даниловой, об этом сообщили родственники погибших, пишет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург». Деревья пропадают каждую ночь. Так, на этой неделе в «Саду памяти» недосчитались карликовых сосен и двух елей.

    Деревья на мемориале символизируют жертв авиакатастрофы. 128 красных кленов были высажены по числу погибших семей, а 25 елей – в память о погибших детях. Однако это не останавливает вандалов. По мнению Даниловой, кражи – спланированная акция.

    «С каждым днем этот процесс набирает обороты. Воры чувствуют себя совершенно безнаказанно. Это явно спланированная акция», — сообщила она.

    В настоящее время мемориал «Сад памяти» никак не охраняется. Система видеонаблюдения там не установлена. Родственники погибших обратились в администрацию Всеволожского района Ленинградской области.

    Напомним, мемориал «Сад памяти» открылся во Всеволожске 31 октября. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #вандалы #авиакатастрофа #синай #мемориал
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