Вандалы украли деревья с мемориала «Сад памяти» в Ленинградской области

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Санкт-Петербург, 9 ноября. Вандалы регулярно воруют деревья с мемориала «Сад памяти», установленного на Румболовской горе в Ленинградской области в память о погибших при авиакатастрофе над Синаем.

По словам главного архитектора памятника Светланы Даниловой, об этом сообщили родственники погибших, пишет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург». Деревья пропадают каждую ночь. Так, на этой неделе в «Саду памяти» недосчитались карликовых сосен и двух елей.

Деревья на мемориале символизируют жертв авиакатастрофы. 128 красных кленов были высажены по числу погибших семей, а 25 елей – в память о погибших детях. Однако это не останавливает вандалов. По мнению Даниловой, кражи – спланированная акция.

«С каждым днем этот процесс набирает обороты. Воры чувствуют себя совершенно безнаказанно. Это явно спланированная акция», — сообщила она.

В настоящее время мемориал «Сад памяти» никак не охраняется. Система видеонаблюдения там не установлена. Родственники погибших обратились в администрацию Всеволожского района Ленинградской области.

Напомним, мемориал «Сад памяти» открылся во Всеволожске 31 октября.