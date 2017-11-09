«Скатертью дорога»: россияне обсуждают возможный разрыв дипотношений Украины с Россией
Москва, 9 ноября. Интернет-пользователи активно обсуждают информацию о том, что Украина может разорвать дипотношения с Россией.
Такое предложение содержится в тексте поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса. Поправка внесена группой депутатов от политической силы «Укроп», разорвать отношения предлагается в трехмесячный срок.
По словам депутата Верховной Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ивана Винника, президент Украины Петр Порошенко не поддерживает данное предложение.
Пользователи соцсетей активно включились в обсуждение этой новости. Кто-то не удивлен подобным решением.
«Могут. Почему нет? Нет еще такой глупости, которую бы не могли совершить на Украине».
Могут. Почему нет? Нет еще такой глупости, которую бы не могли совершить #вна Украине.— Нетесов (@SRNetesov) November 8, 2017
«Я что-то не понял, а как же Россия — страна агрессор и все дела?! Вот это троллинг! уровень 80, не меньше!»
«Вот этим они кого испугать хотели?»
Другие обсуждают возможные следующие шаги Украины:
«Следующий шаг, вероятно, это вообще полный запрет на ее упоминание или официальное переименование России, в любом контексте, в агрессора. И это, походу, уже не шутка».
«Следующий шаг — переход с кириллицы, на латиницу».
...следующий шаг - переход с кириллицы, на латиницу.— Владимир Пантюхин (@pvl651) November 8, 2017
Пользователи считают, что Украина делает ошибочный шаг:
«Держу пари: как только Польша затребует с Украины «польские территории», Украина прибежит за помощью к России не взирая на дипотношения — дескать, братья».
Держу пари: как только Польша затребует с Украины "польские территории", Украина прибежит за помощью к России не взирая на дипотношения - дескать, братья.— Ирина Карелина (@karelina_i) November 8, 2017
«Денег нет, газа нет, угля нет, ума нет, доверия нет, вернутся все заробитчане из России. Это будет пипец. Если так Украина еще держится, то потом ВСЁ — анархия, гуляй-поле, хаос и развал».
Ранее возможный разрыв дипломатических отношений с Россией прокомментировали бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, депутат Государственной думы Наталья Поклонская, первый запред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Все они негативно оценили последствия такого решения для Украины.