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«Скатертью дорога»: россияне обсуждают возможный разрыв дипотношений Украины с Россией
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    «Скатертью дорога»: россияне обсуждают возможный разрыв дипотношений Украины с Россией

    8:55  9 Ноября 2017  /обновлено: 9:10  09 Ноября 2017
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    «Скатертью дорога»: россияне обсуждают возможный разрыв дипотношений Украины с Россией

    Москва, 9 ноября. Интернет-пользователи активно обсуждают информацию о том, что Украина может разорвать дипотношения с Россией.

    Такое предложение содержится в тексте поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса. Поправка внесена группой депутатов от политической силы «Укроп», разорвать отношения предлагается в трехмесячный срок.

    По словам депутата Верховной Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ивана Винника, президент Украины Петр Порошенко не поддерживает данное предложение.

    Пользователи соцсетей активно включились в обсуждение этой новости. Кто-то не удивлен подобным решением.

    «Могут. Почему нет? Нет еще такой глупости, которую бы не могли совершить на Украине».

    «Я что-то не понял, а как же Россия — страна агрессор и все дела?! Вот это троллинг! уровень 80, не меньше!»

    «Скатертью дорога»: россияне обсуждают возможный разрыв дипотношений Украины с Россией

    «Вот этим они кого испугать хотели?»

    «Скатертью дорога»: россияне обсуждают возможный разрыв дипотношений Украины с Россией

    Другие обсуждают возможные следующие шаги Украины:

    «Следующий шаг, вероятно, это  вообще полный запрет на ее упоминание или официальное переименование России, в любом контексте, в агрессора. И это, походу, уже не шутка».

    «Следующий шаг — переход с кириллицы, на латиницу».

    Пользователи считают, что Украина делает ошибочный шаг:

    «Держу пари: как только Польша затребует с Украины «польские территории», Украина  прибежит за помощью к России не взирая на дипотношения — дескать, братья».

    «Денег нет, газа нет, угля нет, ума нет, доверия нет, вернутся все заробитчане из России. Это будет пипец. Если так Украина еще держится, то потом ВСЁ — анархия, гуляй-поле, хаос и развал».

    Ранее возможный разрыв дипломатических отношений с Россией прокомментировали бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, депутат Государственной думы Наталья Поклонская, первый запред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Все они негативно оценили последствия такого решения для Украины.

    Автор: Юлия Кошкина
    #украина #дипоотношения
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