«Скатертью дорога»: россияне обсуждают возможный разрыв дипотношений Украины с Россией

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Москва, 9 ноября. Интернет-пользователи активно обсуждают информацию о том, что Украина может разорвать дипотношения с Россией.

Такое предложение содержится в тексте поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса. Поправка внесена группой депутатов от политической силы «Укроп», разорвать отношения предлагается в трехмесячный срок.

По словам депутата Верховной Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ивана Винника, президент Украины Петр Порошенко не поддерживает данное предложение.

Пользователи соцсетей активно включились в обсуждение этой новости. Кто-то не удивлен подобным решением.

«Могут. Почему нет? Нет еще такой глупости, которую бы не могли совершить на Украине».

Могут. Почему нет? Нет еще такой глупости, которую бы не могли совершить #вна Украине. — Нетесов (@SRNetesov) November 8, 2017

«Я что-то не понял, а как же Россия — страна агрессор и все дела?! Вот это троллинг! уровень 80, не меньше!»

«Вот этим они кого испугать хотели?»

Другие обсуждают возможные следующие шаги Украины:

«Следующий шаг, вероятно, это вообще полный запрет на ее упоминание или официальное переименование России, в любом контексте, в агрессора. И это, походу, уже не шутка».

«Следующий шаг — переход с кириллицы, на латиницу».

...следующий шаг - переход с кириллицы, на латиницу. — Владимир Пантюхин (@pvl651) November 8, 2017

Пользователи считают, что Украина делает ошибочный шаг:

«Держу пари: как только Польша затребует с Украины «польские территории», Украина прибежит за помощью к России не взирая на дипотношения — дескать, братья».

Держу пари: как только Польша затребует с Украины "польские территории", Украина прибежит за помощью к России не взирая на дипотношения - дескать, братья. — Ирина Карелина (@karelina_i) November 8, 2017

«Денег нет, газа нет, угля нет, ума нет, доверия нет, вернутся все заробитчане из России. Это будет пипец. Если так Украина еще держится, то потом ВСЁ — анархия, гуляй-поле, хаос и развал».

Ранее возможный разрыв дипломатических отношений с Россией прокомментировали бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, депутат Государственной думы Наталья Поклонская, первый запред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Все они негативно оценили последствия такого решения для Украины.