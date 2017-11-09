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«Развод по-американски»: россияне отреагировали на $4,6 млрд, выделенных на «противодействие» РФ
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    «Развод по-американски»: россияне отреагировали на $4,6 млрд, выделенных на «противодействие» РФ

    8:43  9 Ноября 2017
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    «Развод по-американски»: россияне отреагировали на $4,6 млрд, выделенных на «противодействие» РФ

    Вашингтон, 9 ноября. Руководство США выделит 4,6 миллиарда долларов на «противодействие» России в Европе.

    Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте комитета по вооруженным силам сената США. Отмечается, что конгресс США утвердил эту сумму в оборонном бюджете США на 2018 финансовый год. При этом 350 миллионов долларов США направят Киеву в качестве военной помощи. Деньги могут быть выделены в рамках «Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности». Это программа предусматривает поставки «летальных оборонительных вооружений».

    Вашингтон также планирует направить Литве, Эстонии и Латвии около 100 миллионов долларов для отражения якобы существующей «российской агрессии».

    Новость широко обсуждается в социальных сетях. Как отметили россияне, лучше бы американцы направили такие средства на  мирные и полезные цели. Например, по словам одного из пользователей, «строили технику пожаротушения и исследовали противоураганные технологии для американских трудяг-налогоплательщиков». 

     

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #конгресс
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