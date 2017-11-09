«Развод по-американски»: россияне отреагировали на $4,6 млрд, выделенных на «противодействие» РФ

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Вашингтон, 9 ноября. Руководство США выделит 4,6 миллиарда долларов на «противодействие» России в Европе.

Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на сайте комитета по вооруженным силам сената США. Отмечается, что конгресс США утвердил эту сумму в оборонном бюджете США на 2018 финансовый год. При этом 350 миллионов долларов США направят Киеву в качестве военной помощи. Деньги могут быть выделены в рамках «Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности». Это программа предусматривает поставки «летальных оборонительных вооружений».

Вашингтон также планирует направить Литве, Эстонии и Латвии около 100 миллионов долларов для отражения якобы существующей «российской агрессии».

Лучше строили бы технику пожаротушения и исследовали противоураганные технологии - для американских трудяг-налогоплатов@FLOTUS @IvankaTrump — Ukrayan ОК (@Ukrayan) November 9, 2017

Новость широко обсуждается в социальных сетях. Как отметили россияне, лучше бы американцы направили такие средства на мирные и полезные цели. Например, по словам одного из пользователей, «строили технику пожаротушения и исследовали противоураганные технологии для американских трудяг-налогоплательщиков».

Это же сколько они теперь туалетной бумаги закупят- ооооогооогоо!???? — Igor_Stanislavovich (@gipp642) November 9, 2017

Общая картина: Майданная Украина получила от Запада $17,4 млрд под 6% годовых.

За эти $17,4 млрд ей придется выплатить до 2060 года аж $230-250 млрд (На сегодняшний день долг уже достиг $73 млрд) pic.twitter.com/ipPrT4s3XV — ollga k. (@k_ollga) November 6, 2017