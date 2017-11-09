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Создатели Pokemon Go выпустят игру с дополненной реальностью по Гарри Поттеру
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    Создатели Pokemon Go выпустят игру с дополненной реальностью по Гарри Поттеру

    8:53  9 Ноября 2017
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    Создатели Pokemon Go выпустят игру с дополненной реальностью по Гарри Поттеру

    Нью-Йорк, 9 ноября. Американская компания-разработчик Niantic, прославившаяся ранее игрой для смартфонов с дополненной реальностью Pokemon Go, анонсировала разработку игры дополненной реальности по мотивам вселенной книг и фильмов про Гарри Поттера. Игра получила название Harry Potter: Wizards Unite.

    Niantic разрабатывает игру по мотивам Гарри Поттера совместно с гигантом Warner Bros Interactive Entertainment — командой разработчиков компьютерных игр Warner Bros из Сан-Франциско.

    Создатели Pokemon Go выпустят игру с дополненной реальностью по Гарри Поттеру

    «Мы чрезвычайно рады сообщить о следующем шаге в эволюции мобильных игр дополненной реальности. В Harry Potter: Wizards Unite игроки, которые мечтали стать настоящими волшебниками, получат наконец шанс побывать в мире магии Джоан Роулинг, — сообщает команда разработчиков на своем сайте. — Игроки будут изучать заклинания, исследовать окрестности и города в реальном мире, чтобы находить и сражаться с легендарными чудовищами и объединяться с другими, чтобы сражаться с могучими врагами».

    Как отмечает «Ньюинформ», на данный момент нет сведений о том, когда новая игра дополненной реальности увидит свет.

    Создатели Pokemon Go выпустят игру с дополненной реальностью по Гарри Поттеру

    Автор: Валентин Меликов
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