«Понимающий Путина» эксперт хочет наладить отношения между Россией и Германией

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Берлин, 9 ноября. Глава Немецко-российского форума Маттиас Платцек выступает за улучшение российско-немецких отношений. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

По результатам последних опросов 81% граждан Германии выступают за налаживание отношений с Россией, однако немецкие власти поддерживают антироссийские ограничения Евросоюза. Платцек выступает в качестве «сейсмографа немецко-российских отношений», пишет газета.

Создается ощущение, что на сегодняшний день в Германии любое позитивное высказывание в адрес Москвы опасно, отмечает Die Zeit. Однако такие вещи вызывают возмущение и негативную реакцию. Платцек смог самостоятельно в этом убедиться в 2014 году, предложив в конце концов урегулировать проблему принадлежности Крыма, следуя международным нормам, передает RT.

Многие немецкие издания считают Платцека «человеком, который понимает Путина».