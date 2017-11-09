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«Понимающий Путина» эксперт хочет наладить отношения между Россией и Германией
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    «Понимающий Путина» эксперт хочет наладить отношения между Россией и Германией

    10:00  9 Ноября 2017
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    «Понимающий Путина» эксперт хочет наладить отношения с Россией

    Берлин, 9 ноября. Глава Немецко-российского форума Маттиас Платцек выступает за улучшение российско-немецких отношений. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

    По результатам последних опросов 81% граждан Германии выступают за налаживание отношений с Россией, однако немецкие власти поддерживают антироссийские ограничения Евросоюза. Платцек выступает в качестве «сейсмографа немецко-российских отношений», пишет газета. 

    «Понимающий Путина» эксперт хочет наладить отношения с Россией

    Создается ощущение, что на сегодняшний день в Германии любое позитивное высказывание в адрес Москвы опасно, отмечает Die Zeit. Однако такие вещи вызывают возмущение и негативную реакцию. Платцек смог самостоятельно в этом убедиться в 2014 году, предложив в конце концов урегулировать проблему принадлежности Крыма, следуя международным нормам, передает RT

    «Понимающий Путина» эксперт хочет наладить отношения с Россией

    Многие немецкие издания считают Платцека «человеком, который понимает Путина». 

    «Мне больно от того, что сейчас происходит. Ключевой вопрос — как сохранить мир на нашем континенте», — передает слова эксперта издание.  

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #германия
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