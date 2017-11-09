Житель Британии сделал из машины девушки плюшевую собаку

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Лондон, 09 ноября. Житель Великобритании сделал необычный подарок своей девушке, превратив ее автомобиль в плюшевую собаку.

Как оказалось, юноша неправильно понял слова возлюбленной о том, что тому надо не бездельничать, а заняться каким-нибудь делом. В итоге молодой человек занялся «тюнингом» авто своей девушки.

Весь корпус машины покрыт мехом, к тому же на автомобиле нашлось место искусственным носу и ушам. Парень даже придумал название плюшевой собаке на колесах, которую назвал Ровером.

Что касается реакции девушки на подарок, то она поначалу опешила, впрочем, привыкать к транспортному средству с новым тюнингом долго не пришлось. Как сообщает «Газета.ru», привыкли к плюшевой собаке на дорогах и местные полицейские.

