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Житель Британии сделал из машины девушки плюшевую собаку
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    Житель Британии сделал из машины девушки плюшевую собаку

    8:16  9 Ноября 2017
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    Житель Британии сделал из машины девушки плюшевую собаку

    Лондон, 09 ноября. Житель Великобритании сделал необычный подарок своей девушке, превратив ее автомобиль в плюшевую собаку.

    Как оказалось, юноша неправильно понял слова возлюбленной о том, что тому надо не бездельничать, а заняться каким-нибудь делом. В итоге молодой человек занялся «тюнингом» авто своей девушки.

    Весь корпус машины покрыт мехом, к тому же на автомобиле нашлось место искусственным носу и ушам. Парень даже придумал название плюшевой собаке на колесах, которую назвал Ровером.

    Что касается реакции девушки на подарок, то она поначалу опешила, впрочем, привыкать к транспортному средству с новым тюнингом долго не пришлось. Как сообщает «Газета.ru», привыкли к плюшевой собаке на дорогах и местные полицейские.
     

    Автор: Константин Терехов
    #великобритания
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