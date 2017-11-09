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Иран обвинил США в массовой отправке террористов в Ирак и Сирию
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    Иран обвинил США в массовой отправке террористов в Ирак и Сирию

    8:46  9 Ноября 2017
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    Иран обвинил США в массовой отправке террористов в Ирак и Сирию

    Москва, 9 ноября. США и их союзники отправили в Ирак и Сирию порядка 130 тысяч террористов, заявил генерал-майор, военный советник иранского лидера Яхья Рахим Сафави.

    «За это время такие страны, как США, Турция, Иордания и израильский режим, хотели свергнуть (президента Сирии) Башара Асада», — подчеркнул он.

    Сафави также обвинил Вашингтон и Израиль в организации «сепаратистского референдума» в Иракском Курдистане с целью дестабилизировать Ирак, сообщает издание The KremlNews.

    Однако, как отметил Сафави, несмотря ни на что, сопротивление, организованное Ираном, Ираком, Сирией и движением «Хезболла», достигло значительных успехов в борьбе с терроризмом.

    Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению экспертов, война в Сирии достигла критической отметки, поскольку после освобождения города Абу-Кемаль в среду вечером боевики остались без путей отступления.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #терроризм #ирак
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