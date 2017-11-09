Сирия: в районе Абу-Кемаль замечены ракетно-пушечные Т-72Б

В Избранное

Дамаск, 9 ноября. На границе с Ираком, в районе города Абу-Кемаль на востоке Сирии были замечены ракетно-пушечные танки Т-72Б, используемые сирийской армией.

Об этом сообщает источник в Twitter.

Отмечается, что в последнее время «героями» репортажей, в основном, были средние Т-62М и основные Т-90.

Ранее сообщалось, что САА наступает на последний оплот ИГИЛ1 - Абу-Кемаль. Военнослужащие Сирийской арабской армии начали войсковую операцию по освобождению цитадели запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Абу-Кемаль. Они выступили с позиций близ города Меядин.

Во главе с элитным спецподразделением «Силы Тигра» сирийские войска атаковали позиции ИГИЛ к востоку от Меядина.

1 Организация запрещена на территории РФ.