Сирия: в районе Абу-Кемаль замечены ракетно-пушечные Т-72Б
Дамаск, 9 ноября. На границе с Ираком, в районе города Абу-Кемаль на востоке Сирии были замечены ракетно-пушечные танки Т-72Б, используемые сирийской армией.
Об этом сообщает источник в Twitter.
A captured #ISIS T-62 being towed away by an #SAA T-62M in #DeirEzzor. pic.twitter.com/yfWUvlYZhe— Jason Jones (@DPRKJones) November 8, 2017
Отмечается, что в последнее время «героями» репортажей, в основном, были средние Т-62М и основные Т-90.
Ранее сообщалось, что САА наступает на последний оплот ИГИЛ1 - Абу-Кемаль. Военнослужащие Сирийской арабской армии начали войсковую операцию по освобождению цитадели запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Абу-Кемаль. Они выступили с позиций близ города Меядин.
Во главе с элитным спецподразделением «Силы Тигра» сирийские войска атаковали позиции ИГИЛ к востоку от Меядина.
1 Организация запрещена на территории РФ.