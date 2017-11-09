Астрономы открыли невероятную «звезду-зомби»

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Санта-Барбара, штат Калифорния, 9 ноября. Исследователи из США обнаружили в созвездии Большой Медведицы необычную звезду, которая нарушает известные законы существования космических светил: «звезда-зомби», как ее прозвали, дважды взрывалась во вспышке сверхновой, и тем не менее продолжает существовать.

Звезда, получившая обозначение iPTF14hls, вспыхнула сверхновой в удаленной галактике на расстоянии в 400 млн световых лет от Солнца. Исследователи ожидали, что остатки звезды вскоре погаснут, оставив, как обычно, однако даже спустя 600 дней яркость и температура остатков звезды не поменялись. Вскоре возле звезды были обнаружены остатки другой сверхновой, вспыхнувшей 50–70 лет назад.

Астрономы прозвали обнаруженный объект «звездой-зомби» — несмотря на несколько «смертей» звезда продолжила свое существование, сообщает «Инфореактор». По мнению ученых, такая звезда относится к классу «пульсирующих парно-нестабильных сверхновых» — это крайне редкие объекты, сохранившиеся с ранних времен существования Вселенной. В настоящее время iPTF14hls продолжает оставаться яркой, несмотря на то, что пошел третий год с момент вспышки.