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Вашингтон, 09 ноября. Сцены с участием актера Кевина Спейси вырежут из нового фильма Ридли Скотта и переснимут с другим актером.

Такое решение кинокомпания Sony Pictures и прославленный режиссер приняли на фоне скандала вокруг не менее прославленного актера: как напоминает «Газета.ru», Спейси обвиняют в сексуальных домогательствах.

Персонажа оскароносного актера сыграет канадец Кристофер Пламмер, при этом все работы будут проведены в самые кратчайшие сроки – дело в том, что мировая премьере ленты «Все деньги мира» запланирована на конец декабря.

