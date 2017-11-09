Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Убийце сына в Хабаровском крае дали 23 года колонии
Весь мир
Кевина Спейси вырежут из нового фильма Ридли Скотта
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кевина Спейси вырежут из нового фильма Ридли Скотта

    7:51  9 Ноября 2017
    107

    Кевина Спейси вырежут из нового фильма Ридли Скотта

    Вашингтон, 09 ноября. Сцены с участием актера Кевина Спейси вырежут из нового фильма Ридли Скотта и переснимут с другим актером.

    Такое решение кинокомпания Sony Pictures и прославленный режиссер приняли на фоне скандала вокруг не менее прославленного актера: как напоминает «Газета.ru», Спейси обвиняют в сексуальных домогательствах.

    Персонажа оскароносного актера сыграет канадец Кристофер Пламмер, при этом все работы будут проведены в самые кратчайшие сроки – дело в том, что мировая премьере ленты «Все деньги мира» запланирована на конец декабря.
     

    Автор: Константин Терехов
    #кевин спейси
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        3519
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1446
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        8066
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        2749