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Россия может остаться без пяти медалей сочинской Олимпиады
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    Россия может остаться без пяти медалей сочинской Олимпиады

    7:55  9 Ноября 2017
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    Россия может остаться без пяти медалей сочинской Олимпиады

    Страсбург, 9 ноября. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета, возглавляемая Денисом Освальдом, готовит новые обвинения в отношении российских спортсменов, выступавших на ОИ-2014.

    До конца этого месяца могут быть оглашены вердикты по делам еще 12 олимпийцев, среди которых медалисты сочинской Олимпиады. Среди олимпийцев «золотые» бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, олимпийский чемпион в скелетоне Александр Третьяков, серебряные призеры Ольга Фаткулина и Елена Никитина.

    Россия может остаться без пяти медалей сочинской Олимпиады

    По словам спортивного юриста Артема Пацева, к сожалению, остается лишь ждать, как быстро комиссия Дениса Освальда подготовит решение по заслуженным спортсменам из РФ, пишут «Известия»

    «Сейчас они разрабатывают свои заключения по 12 олимпийцам», — отметил адвокат. 

    Накануне Следственный комитет России опроверг заявления независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. 

    Автор: Дана Балан
    #сочи #мок #освальд #олимпиада-2014
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