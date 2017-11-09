Россия может остаться без пяти медалей сочинской Олимпиады

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Страсбург, 9 ноября. Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета, возглавляемая Денисом Освальдом, готовит новые обвинения в отношении российских спортсменов, выступавших на ОИ-2014.

До конца этого месяца могут быть оглашены вердикты по делам еще 12 олимпийцев, среди которых медалисты сочинской Олимпиады. Среди олимпийцев «золотые» бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, олимпийский чемпион в скелетоне Александр Третьяков, серебряные призеры Ольга Фаткулина и Елена Никитина.

По словам спортивного юриста Артема Пацева, к сожалению, остается лишь ждать, как быстро комиссия Дениса Освальда подготовит решение по заслуженным спортсменам из РФ, пишут «Известия».

«Сейчас они разрабатывают свои заключения по 12 олимпийцам», — отметил адвокат.

Накануне Следственный комитет России опроверг заявления независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.