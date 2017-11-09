Четыре человека погибли в результате теракта в Афганистане

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Кабул, 9 ноября. Не меньше четырех человек погибли и двое пострадали в результате теракта на севере Афганистана в четверг.

Взрыв прогремел возле отеля в городе Мазари-Шариф в провинции Балх. Его устроил террорист-смертник, сообщает агентство «Синьхуа».

Подробности произошедшего пока неизвестны.

Напомним, накануне на юге Израиля взорвался автомобиль, ранены два человека. Полиция ведет расследование, однако в правоохранительных органах уверены, что случившееся является попыткой заказного убийства, а не попыткой теракта.