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Четыре человека погибли в результате теракта в Афганистане
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    Четыре человека погибли в результате теракта в Афганистане

    7:45  9 Ноября 2017  /обновлено: 7:49  09 Ноября 2017
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    Четыре человека погибли в результате теракта в Афганистане

    Кабул, 9 ноября. Не меньше четырех человек погибли и двое пострадали в результате теракта на севере Афганистана в четверг.

    Взрыв прогремел возле отеля в городе Мазари-Шариф в провинции Балх. Его устроил террорист-смертник, сообщает агентство «Синьхуа».

    Подробности произошедшего пока неизвестны.

    Напомним, накануне на юге Израиля взорвался автомобиль, ранены два человека. Полиция ведет расследование, однако в правоохранительных органах уверены, что случившееся является попыткой заказного убийства, а не попыткой теракта.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #афганистан #взрыв #теракт
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