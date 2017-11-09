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Голливудского актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка
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    Голливудского актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка

    7:41  9 Ноября 2017
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    Голливудского актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка

    Вашингтон, 9 ноября. Актер Доминик Брашия заявил, что его голливудский коллега Чарли Шин изнасиловал 13-летнего подростка на съемочной площадке фильма «Лукас».

    Как пишет Daily Mail, на момент преступления самому Шину было 19 лет.

    Как отметил Брашия, о происшествии ему рассказал пострадавший – актер Кори Хэйм, который умер от наркотиков в 2010 году. Отмечается, что Кори Фельдман — близкий друг погибшего исполнителя главной роли в картине «Лукас», также упоминал об этом инциденте в своей книге без указания фамилии насильника. Позже он рассказал, что недолюбливает Чарли Шина, потому что тот сильно повлиял на одного из его друзей.

    Близкие Хэйма также рассказали, что он всю оставшуюся жизнь пытался оправиться от произошедшего. 

    Чарли Шин отрицает обвинения в свой адрес. 

    Голливудского актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка

    Автор: Алия Садыкова
    #голливуд #чарли шин
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