Минфин США намерен строго выполнять закон об ужесточении санкций против РФ

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Вашингтон, 9 ноября. Заместитель министра финансов США Сигэл Мэнделкер заявила, что ее ведомство настроено на последовательное и упреждающее выполнение нового закона об ужесточении антироссийских санкций.

«Мы очень последовательны в своих санкционных усилиях, направленных против России. <...> Мы также неуклонно работаем над выполнением требований [принятого летом] закона», — заявила Мэнделкер, выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

Замминистра Сигэл Мэнделкер уточнила, что ведомство составляет «существенные руководства к действию» для бизнес-сообщества.

Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» в отношении России, Ирана и КНДР, упомянутый Мэнделкер, фактически лишил президента США Дональда Трампа полномочий, позволяющих смягчать и отменять полностью уже действующие ограничительные меры. Теперь глава администрации США сможет делать такие шаги только с разрешения Конгресса.

Напомним, команда Трампа выступала категорически против как подобных покушений на полномочия, так и ужесточения антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что новые антироссийские санкции США могут касаться продажи Москвой высокотехнологичных образцов оружия третьим странам