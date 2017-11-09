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Минфин США намерен строго выполнять закон об ужесточении санкций против РФ
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    Минфин США намерен строго выполнять закон об ужесточении санкций против РФ

    7:43  9 Ноября 2017
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    Минфин США намерен строго выполнять закон об ужесточении санкций против РФ

    Вашингтон, 9 ноября. Заместитель министра финансов США Сигэл Мэнделкер заявила, что ее ведомство настроено на последовательное и упреждающее выполнение нового закона об ужесточении антироссийских санкций.

    «Мы очень последовательны в своих санкционных усилиях, направленных против России. <...> Мы также неуклонно работаем над выполнением требований [принятого летом] закона», — заявила Мэнделкер, выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

    Замминистра Сигэл Мэнделкер уточнила, что ведомство составляет «существенные руководства к действию» для бизнес-сообщества.

    Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» в отношении России, Ирана и КНДР, упомянутый Мэнделкер, фактически лишил президента США Дональда Трампа полномочий, позволяющих смягчать и отменять полностью уже действующие ограничительные меры. Теперь глава администрации США сможет делать такие шаги только с разрешения Конгресса.

    Напомним, команда Трампа выступала категорически против как подобных покушений на полномочия, так и ужесточения антироссийских санкций. 

    Ранее сообщалось, что новые антироссийские санкции США могут касаться продажи Москвой высокотехнологичных образцов оружия третьим странам

    Автор: Юлия Кошкина
    #санкции #сша
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