Соль в России может резко подорожать до конца года

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Москва, 9 ноября. Еще до конца года пищевая соль в России может резко подорожать — рост цен может составить до 10%. Об этом заявили в «Роспродсоюзе».

Как утверждают российские добытчики соли, им уже приходится сокращать отгрузку продукции солеторговцам из-за нехватки подвижного состава для соли на российских железных дорогах. Соль в России есть — просто ее не на чем довезти до покупателя, утверждают соледобытчики. При этом операторы, став более востребованы, повышают стоимость доставки.

«Критическая ситуация сложилась на рынке технической соли, — утверждает коммерческий директор «Руссоли» Алексей Булычев. — На сегодняшний день только по нашей компании объем оплаченных, но не отгруженных вагонов составляет более 4 тысяч штук».

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что схожая ситуация грозит и рынку пищевой соли. С ним согласен президент компании «Соль Руси» Станислав Черкасов — он уверен, что к концу года отечественная соль на полках магазинов может подорожать примерно на 5%, а импортная «Экстра» — на все 10%.

Представители РЖД сообщили, что проблемы с вывозом продукции действительно наблюдаются, однако речь идет о технической, а не пищевой соли.