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Полиция в Колумбии изъяла рекордную партию кокаина
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    Полиция в Колумбии изъяла рекордную партию кокаина

    7:30  9 Ноября 2017
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    Полиция в Колумбии изъяла рекордную партию кокаина

    Богота, 9 ноября. Правоохранительные органы в Колумбии изъяли рекордную партию кокаина. Об этом заявил президент Хуан Мануэль Сантос в микроблоге Twitter.

    По его словам, полиция наткнулась на партию весом в 12 тонн. Стоимость запрещенных веществ составила 360 миллионов долларов.

    Операция по захвату груза прошла в департаменте Антьокия. По предварительным данным, наркотики поставляли преступники группировки «Клан-дель-Гольфо».

    Лидер страны также напомнил, что в 2017 году уже было изъято 362 тонны кокаина. Это число превысило показатели прошлого года. 

     

    Автор: Алия Садыкова
    #колумбия #кокаин
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