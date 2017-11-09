Полиция в Колумбии изъяла рекордную партию кокаина
Богота, 9 ноября. Правоохранительные органы в Колумбии изъяли рекордную партию кокаина. Об этом заявил президент Хуан Мануэль Сантос в микроблоге Twitter.
По его словам, полиция наткнулась на партию весом в 12 тонн. Стоимость запрещенных веществ составила 360 миллионов долларов.
Операция по захвату груза прошла в департаменте Антьокия. По предварительным данным, наркотики поставляли преступники группировки «Клан-дель-Гольфо».
Лидер страны также напомнил, что в 2017 году уже было изъято 362 тонны кокаина. Это число превысило показатели прошлого года.
Felicito a @PoliciaColombia por exitosa operación Lourdes en Antioquia, donde incautaron el cargamento de cocaína más grande de la historia: 12 toneladas. Van 362 toneladas en lo corrido del año, superamos la cantidad decomisada en 2016. pic.twitter.com/HcuXUbJlVU— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) November 8, 2017