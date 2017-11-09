Дутерте и Путин обсудят вопросы безопасности на саммите АТЭС

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Дананг, 9 ноября. Президент Филиппин Родриго Дутерте хотел бы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным проблемы борьбы с терроризмом и радикализацией на встрече в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме, заявил представитель филиппинского МИД Мануэль Тиханки.

По словам Тиханки, помимо вопросов безопасности, Дутерте собирается обсудить с Путиным и ряд экономических вопросов, в частности, развитие двусторонней торговли и увеличение инвестиций, пишет ТАСС.

«Личная встреча будет также хорошей возможностью, чтобы лично поблагодарить Путина за предоставление помощи Филиппинам во время антитерористической операции в Марави», — отметил дипломат.

В Кремле накануне также прокомментировали встречу Путина и Дутерте, подчеркнув, что ключевыми в повестке дня для лидеров государств станут вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере и актуальные региональные темы, в том числе связанные с председательством Филиппин в АСЕАН.

Напомним, саммит АТЭС пройдет во вьетнамском городе Дананг 10 и 11 ноября. На нем соберутся представители 21 экономики мира. Как сообщалось ранее, также одной из самых ожидаемых на полях АТЭС является встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.