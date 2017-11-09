Глава Марий Эл Евстифеев рассказал, на сколько снизился госдолг республики

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Йошкар-Ола, 09 ноября. Глава Марий Эл Александр Евстифеев рассказал, на какую сумму снизился государственный долг республики.

По словам руководителя региона, в течение полугода, то есть с момента назначения Евстифеева на должность врио главы Марий Эл, долг республики уменьшился на 1,8 миллиардов рублей.

Губернатор также добавил, что доля коммерческих кредитов в государственном долге Марий Эл на 1 ноября текущего года составляет 49,2%. При этом на начало года этот показатель достигал 67,7%.

«Работа по переводу коммерческих кредитов в бюджетные будет продолжена. Наша задача — сделать это максимально быстро и максимально эффективно, то есть полностью избавиться от коммерческих займов», — заявил Евстифеев ТАСС.

Как в свою очередь пишет МедиаПоток, полный отказ от использования коммерческих кредитов позволит Марий Эл экономить ежегодна до 70 миллионов рублей, которые сейчас тратятся на обслуживание займов.