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Общество
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Россия
Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году
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    Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году

    7:22  9 Ноября 2017
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    Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году

    Москва, 9 ноября. Правительство России назвало сроки проведения Всероссийской переписи населения в РФ в 2020 году. Согласно документу, опубликованному на сайте Кабмина РФ, мероприятия пройдут с 1 по 31 октября 2020 года.

    Отмечается, что пробная перепись населения пройдет с охватом ориентировочно 550 тысяч человек. Ее проведут для отработки программно-методологических и организационных вопросов.

    Ответственным за перепись ведомством определен Росстат. 

    Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #перепись
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