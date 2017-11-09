Стали известны сроки проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году

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Москва, 9 ноября. Правительство России назвало сроки проведения Всероссийской переписи населения в РФ в 2020 году. Согласно документу, опубликованному на сайте Кабмина РФ, мероприятия пройдут с 1 по 31 октября 2020 года.

Отмечается, что пробная перепись населения пройдет с охватом ориентировочно 550 тысяч человек. Ее проведут для отработки программно-методологических и организационных вопросов.

Ответственным за перепись ведомством определен Росстат.