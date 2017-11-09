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Фетисов прокомментировал вопрос безопасности на зимних ОИ-2018
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    Фетисов прокомментировал вопрос безопасности на зимних ОИ-2018

    7:28  9 Ноября 2017
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    Фетисов прокомментировал вопрос безопасности на зимних ОИ-2018

    Москва, 9 ноября. Легендарный хоккеист и специальный представитель Государственной думы России в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов прокомментировал вопрос безопасности на зимних Олимпийских играх-2018, которые пройдут в Южной Корее. 

    По его словам, безопасность на турнире — главный вопрос. Он напомнил, что столицу Игр-2018 выбрали еще семь лет назад, а ситуация с безопасностью в мире с тех пор изменилась.

    «Но проблема безопасности была актуальна всегда для соревнований любого калибра. Вспомните, ведь Олимпиада в Солт-Лейк-Сити в 2002 году прошла на фоне теракта в сентябре 2001-го, но Игры все же состоялись», — отметил Фетисов.

    Фетисов прокомментировал вопрос безопасности на зимних ОИ-2018

    Кроме того, он подчеркнул, что ситуация сегодня мало чем отличается от предыдущих, передает RT.

    Напомним, ранее в оргкомитете Игр-2018 сообщили, что напряженная ситуация на Корейском полуострове не повлияет на Игры-2018.

    Автор: Дана Балан
    #хоккей #южная корея #ои-2018 #олимпиада #фетисов #ои #корейский кризис
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