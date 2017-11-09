Фетисов прокомментировал вопрос безопасности на зимних ОИ-2018

В Избранное

Москва, 9 ноября. Легендарный хоккеист и специальный представитель Государственной думы России в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов прокомментировал вопрос безопасности на зимних Олимпийских играх-2018, которые пройдут в Южной Корее.

По его словам, безопасность на турнире — главный вопрос. Он напомнил, что столицу Игр-2018 выбрали еще семь лет назад, а ситуация с безопасностью в мире с тех пор изменилась.

«Но проблема безопасности была актуальна всегда для соревнований любого калибра. Вспомните, ведь Олимпиада в Солт-Лейк-Сити в 2002 году прошла на фоне теракта в сентябре 2001-го, но Игры все же состоялись», — отметил Фетисов.

Кроме того, он подчеркнул, что ситуация сегодня мало чем отличается от предыдущих, передает RT.

Напомним, ранее в оргкомитете Игр-2018 сообщили, что напряженная ситуация на Корейском полуострове не повлияет на Игры-2018.