Водитель грузовика задержан после крупного ДТП с автобусом под Ярославлем

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Ярославль, 9 ноября. Полиция задержала водителя грузовика, который допустил столкновение с автобусом в Ростовском районе Ярославской области. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, водитель грузовой машины Howo не предоставил преимущество экскурсионному автобусу MAN.Он выезжал на трассу М-8 с второстепенной дороги в районе 194 км.

К моменту аварии в автобусе находились 45 человек, в том числе 38 детей. В ДТП пострадали 18 человек. Водитель автобуса скончался.