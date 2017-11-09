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Общество
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Происшествия
Водитель грузовика задержан после крупного ДТП с автобусом под Ярославлем
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    Водитель грузовика задержан после крупного ДТП с автобусом под Ярославлем

    7:13  9 Ноября 2017
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    Водитель грузовика задержан после крупного ДТП с автобусом под Ярославлем

    Ярославль, 9 ноября. Полиция задержала водителя грузовика, который допустил столкновение с автобусом в Ростовском районе Ярославской области. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

    По данным следствия, водитель грузовой машины Howo не предоставил преимущество экскурсионному автобусу MAN.Он выезжал на трассу М-8 с второстепенной дороги в районе 194 км.

    К моменту аварии в автобусе находились 45 человек, в том числе 38 детей. В ДТП пострадали 18 человек. Водитель автобуса скончался. 

    Водитель грузовика задержан после крупного ДТП с автобусом под Ярославлем

    Автор: Алия Садыкова
    #дтп #ярославль
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