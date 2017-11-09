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Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР

    7:15  9 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 9 ноября. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 11 раз обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в четверг сообщили в военном ведомстве республики.

    По данным народной милиции, киевские силовики обстреляли районы населенных пунктов Калиново, Логвиново, Калиновка, Сокольники, Красный Лиман и Желобок.

    Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР

    ВСУ применяли минометы, гранатометы, а также стрелковое оружие. 

    Накануне украинские военные 35 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики. 

    Автор: Дана Балан
    #всу #донбасс #украина #лнр
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