Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 9 ноября. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 11 раз обстреляли позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в четверг сообщили в военном ведомстве республики.

По данным народной милиции, киевские силовики обстреляли районы населенных пунктов Калиново, Логвиново, Калиновка, Сокольники, Красный Лиман и Желобок.

ВСУ применяли минометы, гранатометы, а также стрелковое оружие.

Накануне украинские военные 35 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики.