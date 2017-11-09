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Еврокомиссия раскрыла причины, по которым добивается отмены «Северного потока — 2»
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    Еврокомиссия раскрыла причины, по которым добивается отмены «Северного потока — 2»

    7:28  9 Ноября 2017
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    Еврокомиссия раскрыла причины, по которым добивается отмены «Северного потока — 2»

    Брюссель, 9 ноября. В своем официальном заявлении Европейская комиссия объявила, что не считает нужным продолжение реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», поскольку в обозримом будущем потребление газа в пределах Евросоюза не будет повышаться. Кроме того, по версии Еврокомиссии, после 2020 года инфраструктура сжиженного природного газа (СПГ) в Европе сможет конкурировать с газотранспортными магистралями.

    «Предполагается, что импорт газа в ЕС будет сохраняться на стабильном уровне до 2030 года в силу сокращения внутреннего производства и потребления, — указано в разъяснениях к поправкам к Директиве ЕС по газу. — Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре масштаба «Северного потока — 2».

    Как отмечает RT, в заявлении Еврокомиссии прямо указано, что власти ЕС намерены поддерживать сохранение газового транзита через Украину. 

    Еврокомиссия раскрыла причины, по которым добивается отмены «Северного потока — 2»

    В заявлении Еврокомиссии указано, что основной целью поправок к Директиве ЕС по газу является унификация стандартов работы газотранспортных магистралей на территории ЕС. 

    Автор: Валентин Меликов
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