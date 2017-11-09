Собчак призвали не ловить «хайп» ради «хайпа»

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Москва, 9 ноября. Известный общественный деятель, основатель экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре написала «светским львицам» открытое письмо после заявления телеведущей Ксении Собчак о поддержке антироссийских санкций США.

Агре посоветовала новоявленным кандидатам в президенты не устраивать из выборов президента театр абсурда. Также она попросила их не пиариться на своем рабочем месте.

Она рассказала, что не может представить, как будут проходить выборы, если кандидатами в президенты станут Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Анфиса Чехова, Елена Беркова, собравшие тысячи лайков в Instagram.

Она также обвинила их в том, что они превращают серьезное в жизни страны событие во флешмоб.

Автор письма призвала всех желающих «хайпануть» (прославиться – прим. ред.) на выдвижении в президенты остановиться.