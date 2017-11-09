Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Убийце сына в Хабаровском крае дали 23 года колонии
Политика
Собчак призвали не ловить «хайп» ради «хайпа»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Собчак призвали не ловить «хайп» ради «хайпа»

    7:04  9 Ноября 2017  /обновлено: 7:09  09 Ноября 2017
    324

    Собчак призвали не ловить «хайп» ради «хайпа»

    Москва, 9 ноября. Известный общественный деятель, основатель экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре написала «светским львицам» открытое письмо после заявления телеведущей Ксении Собчак о поддержке антироссийских санкций США.

    Агре посоветовала новоявленным кандидатам в президенты не устраивать из выборов президента театр абсурда. Также она попросила их не пиариться на своем рабочем месте.

    Она рассказала, что не может представить, как будут проходить выборы, если кандидатами в президенты станут Ксения Собчак, Екатерина Гордон, Анфиса Чехова, Елена Беркова, собравшие тысячи лайков в Instagram.

    Она также обвинила их в том, что они превращают серьезное в жизни страны событие во флешмоб.

    Автор письма призвала всех желающих «хайпануть» (прославиться – прим. ред.) на выдвижении в президенты остановиться. 

    Собчак призвали не ловить «хайп» ради «хайпа»

    Автор: Алия Садыкова
    #собчак #письмо
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        3519
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1446
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        8066
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        2749