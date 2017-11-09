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Милонов отреагировал на признание «третьего пола» в Германии
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    Милонов отреагировал на признание «третьего пола» в Германии

    7:13  9 Ноября 2017
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    Милонов отреагировал на признание «третьего пола» в Германии

    Москва, 9 ноября. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов довольно резко прокомментировал ситуацию с признанием «третьего пола» в Германии.

    По мнению парламентария, произошедшее может вызвать довольно печальные последствия, так как является вызовом божественному мироустройству. Он отметил, что «третий пол» противоречит законам биологии и звучит совершенно безумно.

    «В целом можно сказать, что Германия, к сожалению, встала на вершину безумства и катится с огромной горы, в конце которой будет самоуничтожение немецкого народа», — подчеркнул скандальный российский политик.

    Автор: Ирина Новикова
    #виталий милонов #германия #третий пол
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