Милонов отреагировал на признание «третьего пола» в Германии

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Москва, 9 ноября. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов довольно резко прокомментировал ситуацию с признанием «третьего пола» в Германии.

По мнению парламентария, произошедшее может вызвать довольно печальные последствия, так как является вызовом божественному мироустройству. Он отметил, что «третий пол» противоречит законам биологии и звучит совершенно безумно.

«В целом можно сказать, что Германия, к сожалению, встала на вершину безумства и катится с огромной горы, в конце которой будет самоуничтожение немецкого народа», — подчеркнул скандальный российский политик.