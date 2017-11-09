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Общество
Собчак испугалась: депутат Боровик о несостоявшемся предвыборном баттле
Общество
Собчак испугалась: депутат Боровик о несостоявшемся предвыборном баттле
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    Собчак испугалась: депутат Боровик о несостоявшемся предвыборном баттле

    6:56  9 Ноября 2017
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    Собчак испугалась: депутат Боровик о несостоявшемся предвыборном баттле

    Екатеринбург, 09 ноября. Екатеринбургский парламентарий Евгений Боровик заявил, что Ксения Собчак испугалась участвовать в предвыборном баттле.

    Так, на днях депутат городской Думы заявил о своем желании баллотироваться на должность президента РФ. Цель одна — отобрать голоса у Ксении Собчак, которая также озвучила желание стать главой российского государства. Боровик заявил, что готов схлестнуться с телеведущей в баттле, однако так и не получил ответа.

    «Все достаточно ожидаемо и предсказуемо. Подтвердились мои предположения, что госпожа Собчак вряд ли сможет вести достойную дискуссию. Очень большие сомнения относительно того, что она в состоянии вообще обсуждать происходящее в стране, потому что явно она от жизни простого россиянина очень сильно оторвана», — цитирует уральского депутата РИА Новости.

    По мнению Евгения Боровика, единственный формат, на который может пойти Собчак – «это интервью с заранее подготовленными вопросами, потому что она не выдержит какой бы то ни было полемики».

    Напомним, что ранее потенциальный кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак заявила о своей поддержке санкций США против России.Об этом телеведущая заявила во время интервью телеканалу CNN.
     

    Автор: Константин Терехов
    #ксения собчак #евгений боровик
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