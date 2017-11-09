ООН: Последствиями блокады Йемена станут голод и миллионные жертвы
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Нью-Йорк, 9 ноября. Йемен ждет массовый голод и неизбежная гибель миллионов людей, если коалиция во главе с Саудовской Аравией не снимет блокаду с государства.
Об этом рассказал замгенерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
Он отметил, что ООН следует возобновить гуманитарные и коммерческие поставки в аэропорты Йемена.
В ином случае, по словам политика, в государстве будет голод с миллионами жертв.
Напомним, вооруженное противостояние в Йемене длится с 2014 года.