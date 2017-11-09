Курс биткоина поставил новый рекорд

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Москва, 9 ноября. Курс биткоина побил новый рекорд, превысив отметку в 7,8 тысяч долларов.

Сообщается, что в среду курс самой известной криптовалюты вновь обновил исторический максимум. При этом, капитализация самой популярной криптовалюты мира достигла $124 млрд.

Затем курс криптовалюты скорректировался, и по данным на 0:30 четверга составлял $7336.

Отмечается, что рост курса произошел на фоне новостей об отказе от внесения изменения в программный код валюты.

Ранее разработчики планировали увеличить размер блока биткоина до 2 Мб.