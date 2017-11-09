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Курс биткоина поставил новый рекорд
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    Курс биткоина поставил новый рекорд

    6:58  9 Ноября 2017
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    Курс биткоина поставил новый рекорд

    Москва, 9 ноября. Курс биткоина побил новый рекорд, превысив отметку в 7,8 тысяч долларов.

    Сообщается, что в среду курс самой известной криптовалюты вновь обновил исторический максимум. При этом, капитализация самой популярной криптовалюты мира достигла $124 млрд.

    Затем курс криптовалюты скорректировался, и по данным на 0:30 четверга составлял $7336.Курс биткоина поставил новый рекорд

    Отмечается, что рост курса произошел на фоне новостей об отказе от внесения изменения в программный код валюты.

    Ранее разработчики планировали увеличить размер блока биткоина до 2 Мб.

    Автор: Ирина Новикова
    #криптовалюта #биткоин
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