Роспотребнадзор предупредил о вспышках легионеллеза в Европе

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Москва, 09 ноября. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках легионеллеза в Испании и Португалии.

Соответствующее сообщение размещено на официально сайте ведомства, в котором, в частности, говорится, что в испанской Майорке в сентябре-октябре было зафиксировано 15 случаев заболеваний.

Отмечается, что все факты были зарегистрированы в отеле города Пальманова, заболевшие – туристы. Кроме того, как минимум один случай заболевания гражданина Великобритании завершился летальным исходом.

«Газета.ru» добавляет, что вспышку легионеллеза фиксировали в Португалии, в одном из медицинских учреждений Лиссабона, где заболевание было выявлено у 26 пациентов и двух медицинских работников.