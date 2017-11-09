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Роспотребнадзор предупредил о вспышках легионеллеза в Европе
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    Роспотребнадзор предупредил о вспышках легионеллеза в Европе

    6:40  9 Ноября 2017
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    Роспотребнадзор предупредил о вспышках легионеллеза в Европе

    Москва, 09 ноября. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках легионеллеза в Испании и Португалии.

    Соответствующее сообщение размещено на официально сайте ведомства, в котором, в частности, говорится, что в испанской Майорке в сентябре-октябре было зафиксировано 15 случаев заболеваний.

    Отмечается, что все факты были зарегистрированы в отеле города Пальманова, заболевшие – туристы. Кроме того, как минимум один случай заболевания гражданина Великобритании завершился летальным исходом.

    «Газета.ru» добавляет, что вспышку легионеллеза фиксировали в Португалии, в одном из медицинских учреждений Лиссабона, где заболевание было выявлено у 26 пациентов и двух медицинских работников.

    Автор: Константин Терехов
    #роспотребнадзор #лиссабон #майорка #легионеллез
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