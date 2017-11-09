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Политика
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«Заявления для западных спонсоров»: россияне отреагировали на поддержку Собчак санкций против РФ
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    «Заявления для западных спонсоров»: россияне отреагировали на поддержку Собчак санкций против РФ

    6:47  9 Ноября 2017
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    «Заявления для западных спонсоров»: россияне отреагировали на поддержку Собчак санкций против РФ

    Москва, 9 ноября. Телеведущая Ксения Собчак, ранее рассказавшая о желании баллотироваться на выборах президента в 2018 году, заявила, что поддерживает антироссийские санкции США.

    Об этом она рассказала CNN. Собчак отметила, что при этом граждане России не должны страдать от ограничительных мер.

    Собчак также обвинила Россию в нарушении международных прав. По ее словам, согласно международным нормативно-правовым документам, Крым является украинской территорией.

    Слова телеведущей вызвали многочисленные комментарии в Сети.

    «Она специально хочет, чтобы ее люди ненавидели еще больше или просто мозгов вообще нет?» - отметила Мира Ковалева. Другие пользователи назвали причину подобных заявлений. «Ясно же, что эти заявления не для электората, а для западных спонсоров. Она конкурент не Путину, скорее Навальному. Они сейчас за эти «гранты» грызться будут», - Павел Савельев.

    «Референдум в Крыму был проведен в соответствии с международным правом, а главное по закону Российской Федерации. Почему те, кто считает, что что-то было нарушено, не задается вопросом о том, почему Украина не подала в международные суды о признание референдума и последующего присоединения Крыма к РФ незаконными за все это время?» -  написал Евгений Самсов.

     

    Автор: Алия Садыкова
    #санкции #собчак
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