«Заявления для западных спонсоров»: россияне отреагировали на поддержку Собчак санкций против РФ

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Москва, 9 ноября. Телеведущая Ксения Собчак, ранее рассказавшая о желании баллотироваться на выборах президента в 2018 году, заявила, что поддерживает антироссийские санкции США.

Об этом она рассказала CNN. Собчак отметила, что при этом граждане России не должны страдать от ограничительных мер.

Собчак также обвинила Россию в нарушении международных прав. По ее словам, согласно международным нормативно-правовым документам, Крым является украинской территорией.

Слова телеведущей вызвали многочисленные комментарии в Сети.

«Она специально хочет, чтобы ее люди ненавидели еще больше или просто мозгов вообще нет?» - отметила Мира Ковалева. Другие пользователи назвали причину подобных заявлений. «Ясно же, что эти заявления не для электората, а для западных спонсоров. Она конкурент не Путину, скорее Навальному. Они сейчас за эти «гранты» грызться будут», - Павел Савельев.

Это она намекает сша на ее спонсирование))) — Настя Кушакова (@michkaella) November 9, 2017

Молодец! "Настоящий" кандидат в президенты России! Так держать! Даже если США и ЕС предложат снять санкции - она будет настаивать их оставить! И будет нам счастье! — Марина Хижняк (@9kGsMYj8A7Q5hpc) November 9, 2017

«Референдум в Крыму был проведен в соответствии с международным правом, а главное по закону Российской Федерации. Почему те, кто считает, что что-то было нарушено, не задается вопросом о том, почему Украина не подала в международные суды о признание референдума и последующего присоединения Крыма к РФ незаконными за все это время?» - написал Евгений Самсов.