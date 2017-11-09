«Заявления для западных спонсоров»: россияне отреагировали на поддержку Собчак санкций против РФ
Москва, 9 ноября. Телеведущая Ксения Собчак, ранее рассказавшая о желании баллотироваться на выборах президента в 2018 году, заявила, что поддерживает антироссийские санкции США.
Об этом она рассказала CNN. Собчак отметила, что при этом граждане России не должны страдать от ограничительных мер.
Собчак также обвинила Россию в нарушении международных прав. По ее словам, согласно международным нормативно-правовым документам, Крым является украинской территорией.
Слова телеведущей вызвали многочисленные комментарии в Сети.
«Она специально хочет, чтобы ее люди ненавидели еще больше или просто мозгов вообще нет?» - отметила Мира Ковалева. Другие пользователи назвали причину подобных заявлений. «Ясно же, что эти заявления не для электората, а для западных спонсоров. Она конкурент не Путину, скорее Навальному. Они сейчас за эти «гранты» грызться будут», - Павел Савельев.
Это она намекает сша на ее спонсирование)))— Настя Кушакова (@michkaella) November 9, 2017
Молодец! "Настоящий" кандидат в президенты России! Так держать! Даже если США и ЕС предложат снять санкции - она будет настаивать их оставить! И будет нам счастье!— Марина Хижняк (@9kGsMYj8A7Q5hpc) November 9, 2017
«Референдум в Крыму был проведен в соответствии с международным правом, а главное по закону Российской Федерации. Почему те, кто считает, что что-то было нарушено, не задается вопросом о том, почему Украина не подала в международные суды о признание референдума и последующего присоединения Крыма к РФ незаконными за все это время?» - написал Евгений Самсов.
Когда нет денег на предвыборную программу начинаешь делать заявления о поддержке санкций, голубых и прочие антироссийские заявления, и денежки придут из-за океана, на выборах ничего не светит, но бюджет поправить можно— Бендер Задунайский (@GGUUDDVVIINN) November 9, 2017