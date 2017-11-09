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Сирия: мирные жители возвращаются в Дейр-эз-Зор из Дамаска
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    Сирия: мирные жители возвращаются в Дейр-эз-Зор из Дамаска

    6:29  9 Ноября 2017
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    Сирия: мирные жители возвращаются в Дейр-эз-Зор из Дамаска

    Дамаск (Сирия), 09 ноября. После освобождения сирийского Дейр-эз-Зора от террористов запрещенной в РФ группировки ИГ1 в город стали возвращаться мирные жители.

    Как сообщает государственное новостное агентство САР, сотни людей, которые бежали из родных мест шесть лет назад в Дамаск, направились на автобусах из сирийской столицы домой.

    Обеспечивают безопасность продвижения автобусной колонны из Дамаска в Дейр-эз-Зор военные из Сирийской арабской армии. Ожидается, что людской поток из столицы Сирии в освобожденный город будет только увеличиваться.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #дамаск #дейр-эз-зор
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