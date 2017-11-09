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Сирия: террористы остались без путей к отступлению
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    Сирия: террористы остались без путей к отступлению

    6:39  9 Ноября 2017
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    Сирия: террористы остались без путей к отступлению

    Дамаск, 9 ноября. Эксперты считают, что война в Сирии достигла критической отметки, поскольку боевикам уже попросту некуда отступать.

    Сообщается, что произошедшее в среду вечером освобождение города Абу-Кемаль может стать концом господства боевиков над крупными сирийскими городами, однако у них остаются несколько кластеров по всей стране.

    Отмечается, что вполне возможно бои за эти участки станут наиболее кровопролитными, так как боевики будут лишены путей к отступлению, но не захотят сдаваться.

    Напомним, что на прошлой неделе иракские военные сумели освободить от боевиков пограничный с Сирией город Эль-Каим, расположенный напротив Абу-Кемаля. Сейчас иракская армия ведет наступление на форпост группировки в городе Рава иракской провинции Анбар.

    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #исламское государство #отступление
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