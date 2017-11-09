Сирия: террористы остались без путей к отступлению

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Дамаск, 9 ноября. Эксперты считают, что война в Сирии достигла критической отметки, поскольку боевикам уже попросту некуда отступать.

Сообщается, что произошедшее в среду вечером освобождение города Абу-Кемаль может стать концом господства боевиков над крупными сирийскими городами, однако у них остаются несколько кластеров по всей стране.

Отмечается, что вполне возможно бои за эти участки станут наиболее кровопролитными, так как боевики будут лишены путей к отступлению, но не захотят сдаваться.

Напомним, что на прошлой неделе иракские военные сумели освободить от боевиков пограничный с Сирией город Эль-Каим, расположенный напротив Абу-Кемаля. Сейчас иракская армия ведет наступление на форпост группировки в городе Рава иракской провинции Анбар.