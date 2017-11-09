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Общество
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Эксперт рассказал о перспективах поставок российского сжиженного газа в Европу
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    Эксперт рассказал о перспективах поставок российского сжиженного газа в Европу

    6:17  9 Ноября 2017
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    Эксперт рассказал о перспективах поставок российского сжиженного газа в Европу

    Москва, 9 ноября. Заместитель директора «Института национальной энергетики» Александр Фролов заявил, что перспективы поставок российского сжиженного углеродного газа (СУГ) в Европу обладают большим потенциалом.

    Таким образом эксперт прокомментировал скандал, разгоревшийся в западных СМИ, когда стало известно, что компания Navigator Holdings ltd, принадлежащая министру торговли США Уилбору Россу, осуществляет перепродажу российского СПГ в Европу.

    Специалист пояснил, что речь идет не о сжиженном природном газе, а о сжиженном углеводородном газе, что является совершенно другим товаром.Эксперт рассказал о перспективах поставок российского сжиженного газа в Европу

    Также он отметил, что американская компания имела право на поставку российского СУГ, и в данной ситуации выгоду получают также и российские поставщики, так как рынок сжиженного углеродного газа в Европе появился относительно недавно.

    Автор: Ирина Новикова
    #спг #александр фролов #суг
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