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Общество
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Общество
Жителя Кузбасса будут судить за перелом носа стражу правопорядка
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    Жителя Кузбасса будут судить за перелом носа стражу правопорядка

    5:53  9 Ноября 2017
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    Жителя Кузбасса будут судить за перелом носа стражу правопорядка

    Кемерово, 09 ноября. Перед судом в Кемеровской области предстанет 26-летний житель Белова, обвиняемый в нанесении увечий полицейскому

    Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, дебошира задержали в состоянии сильно подшофе, когда тот, будучи в общественном месте, вел себя весьма агрессивно.

    Полицейские сделали замечание хулигану, однако не стал успокаиваться, а на предложение проехать в участок набросился с кулаками на стражей правопорядка, сломав одному из них нос, - сообщает «Газета.ru».

    Автор: Константин Терехов
    #суд #кемерово
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