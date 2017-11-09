Жителя Кузбасса будут судить за перелом носа стражу правопорядка

В Избранное

Кемерово, 09 ноября. Перед судом в Кемеровской области предстанет 26-летний житель Белова, обвиняемый в нанесении увечий полицейскому

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, дебошира задержали в состоянии сильно подшофе, когда тот, будучи в общественном месте, вел себя весьма агрессивно.

Полицейские сделали замечание хулигану, однако не стал успокаиваться, а на предложение проехать в участок набросился с кулаками на стражей правопорядка, сломав одному из них нос, - сообщает «Газета.ru».