Собчак заявила о поддержке санкций США против России

В Избранное

Москва, 09 ноября. Потенциальный кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак заявила о своей поддержке санкций США против России.

Об этом телеведущая заявила во время интервью телеканалу CNN, при этом сделав оговорку, что – да, она выступает в поддержку антироссийских санкций, но при этом вроде как сожалеет, что от политики ограничений страдают обычные граждане.

«Я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что …почему нужно наказывать российский народ за политику человека, которого они не поддерживают», — цитирует Собчак РИА Новости.

Как напоминает «Газета.ru», ранее телеведущая, заявившая о своем желании баллотировать на пост президента РФ, не только называла Крым территорией Украины, но и предложила провести на полуострове новый референдум.