В России изменились правила проезда круговых перекрестков

В Избранное

Москва, 9 ноября. Новые правила движения на круговых перекрестках вступили в силу в России.

Сообщается, что ранее в РФ не было единой схемы движения по кругу. Согласно нововведению, приоритет получают те, кто движется по самому кругу, а остальные участники движения должны будут им уступать. Ранее путаница перекрестков с круговыми движениями вызывала много аварий.

Отмечается, что данная практика используется практически во всех странах Европы и доказала свою эффективность.

Кроме того, это должно увеличить пропускную способность дорог.