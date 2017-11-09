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В России изменились правила проезда круговых перекрестков
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    В России изменились правила проезда круговых перекрестков

    5:56  9 Ноября 2017
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    В России изменились правила проезда круговых перекрестков

    Москва, 9 ноября. Новые правила движения на круговых перекрестках вступили в силу в России.

    Сообщается, что ранее в РФ не было единой схемы движения по кругу. Согласно нововведению, приоритет получают те, кто движется по самому кругу, а остальные участники движения должны будут им уступать. Ранее путаница перекрестков с круговыми движениями вызывала много аварий.

    Отмечается, что данная практика используется практически во всех странах Европы и доказала свою эффективность.

    Кроме того, это должно увеличить пропускную способность дорог.

    Автор: Ирина Новикова
    #пдд #гибдд #круговой перекресток
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