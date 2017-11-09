Сирия: в Дейр-эз-Зоре за сутки обезврежены почти 500 взрывоопасных предметов

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Дейр-эз-Зор (Сирия), 09 ноября. В течение последних суток в сирийском Дейр-эз-Зоре российские саперы разминировали и уничтожили 498 взрывоопасных предметов.

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, страшные находки были обнаружены после проверки 15 зданий, в двух из которых размещались медицинские учреждения. Всего же на протяжении дня была зачищена и обезврежена территория площадью 25 гектаров.

Кроме того, как сообщает RT, продолжается работа, направленная на возвращение к местам постоянного проживания сирийцев, покинувших свои дома с началом военных действий. За прошедшие сутки вернулись в родные места в провинциях Алеппо и Хомс 56 человек.

Добавим, что также накануне было подписано соглашение о том, что населенный пункт Киз-Хиль, что в провинции Хомс, присоединяется к режиму прекращения боевых действий.

