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Сирия: в Дейр-эз-Зоре за сутки обезврежены почти 500 взрывоопасных предметов
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    Сирия: в Дейр-эз-Зоре за сутки обезврежены почти 500 взрывоопасных предметов

    5:33  9 Ноября 2017
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    Сирия: в Дейр-эз-Зоре за сутки обезврежены почти 500 взрывоопасных предметов

    Дейр-эз-Зор (Сирия), 09 ноября. В течение последних суток в сирийском Дейр-эз-Зоре российские саперы разминировали и уничтожили 498 взрывоопасных предметов.

    Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, страшные находки были обнаружены после проверки 15 зданий, в двух из которых размещались медицинские учреждения. Всего же на протяжении дня была зачищена и обезврежена территория площадью 25 гектаров.

    Кроме того, как сообщает RT, продолжается работа, направленная на возвращение к местам постоянного проживания сирийцев, покинувших свои дома с началом военных действий. За прошедшие сутки вернулись в родные места в провинциях Алеппо и Хомс 56 человек.

    Добавим, что также накануне было подписано соглашение о том, что населенный пункт Киз-Хиль, что в провинции Хомс, присоединяется к режиму прекращения боевых действий.
     

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #алеппо #дейр-эз-зор #хомс #киз-хиль
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