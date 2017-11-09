Еврокомиссия заявила о бессмысленности «Северного потока – 2»

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Брюссель, 9 ноября. Эксперты Еврокомиссии заявили, что строительство газопровода «Северный поток-2» является бессмысленным, так как в будущем потребление газа в Европе сократится.

В материалах Еврокомиссии говорится, что, по мнению аналитиков, Европа не нуждается в газопроводе «Северный поток – 2». В частности, из-за сокращения внутреннего производства и потребления топлива импорт газа в Европейский союз к 2030 году будет стабильным.

Отмечается, что рост конкурентоспособности поставок сжиженного газа вместе с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа делает бессмысленным строительство нового газопровода.